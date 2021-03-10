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За сутки медики вылечили от коронавируса 349 жителей Ростовской области

За сутки медики вылечили от коронавируса 349 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 11 по 12 марта инфекцию побороли 349 человек, а общее количество достигло 67 178 человек.

Ежедневный прирост зараженных продолжает идти на спад. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 243 дончан. Всего за период пандемии положительные тесты получили 76 240 человек. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.

В стационарах лечение получают 1 648 пациентов с коронавирусом. По информации областного правительства, 143 из них подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ и 19 - к инвазивным. Последние получают кислород через трахейную трубку. Для этого врачи вводят пациентов в медикаментозную кому. Остальные же могут потреблять кислород с помощью мундштуков и масок. Они находятся в сознании.

За минувшие сутки инфекция унесла жизни 11 мужчин в возрасте от 35 до 86 лет и 11 женщин от 30 до 90 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. С начала пандемии от вируса скончались 3 282 жителя донского региона.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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