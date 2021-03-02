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На Дону коронавирус побороли еще 311 человек

На Дону коронавирус побороли еще 311 человек
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 311 человек. С начала пандемии по 4 марта медики вылечили 64 704 пациента. Процент людей, поборовших инфекцию, растет с каждым днем.

При этом ежедневный прирост заболевших не превышает 300 уже неделю. За последние 24 часа вирус подхватил 271 житель донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 74 145 человек.

В стационарах получают лечение 1 577 пациентов. Из них 120 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, а 18 - к инвазивным. Последние находятся в медикаментозной коме. Чтобы обеспечить их жизненно необходимым газом, врачи используют специальные трахейные трубки. Остальные же пациенты получают кислород с помощью масок и мундштуков.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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