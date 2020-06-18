В Ростовской области от коронавируса умерли 85 человек

В Ростовской области стали регистрировать всё больше новых случаев смерти от коронавируса. За сутки жертвами инфекции стали ещё пять человек. Если раньше, когда прирост заболевших был больше, выявляли один-два летальных исхода за день, то в последнее время число новых умерших стало расти.От инфекции умерли 82-летний пенсионер с ишемической болезнью сердца, 79-летняя женщина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, ожирением и диабетом, 83-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и атеросклеротической болезнью, 64-летний дончанин, также страдавший ИБС, и 49-летний пациент с гипертонией. Последние три человека слишком поздно обратились за помощью. Такие данные 20 июня сообщили в правительстве Ростовской области.Общее число жертв инфекции – 85. За период эпидемии зарегистрирован 8 381 случай заражения коронавирусом.