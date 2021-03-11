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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 25 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 25 человек
В Ростовской области еще 25 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 13 марта, новыми жертвами опасного вируса в регионе стали девять женщин, 51, 59, две по 64 года, 65, 71, две по 73 года, 81 года, и 16 мужчин – 55, 62, 64, 66, двое по 67 лет, 68, 69, 71, 72, двое по 73 года, 75, 78, 82, 83 лет. У всех умерших от опасного вируса были сопутствующие заболевания, которые способствовали тяжелому течению болезни. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 3307 человек.

Помимо этого, в регионе зафиксировали еще 246 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших опасной инфекцией насчитывает 76486.

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