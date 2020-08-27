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Еще шесть человек скончались от коронавируса за сутки

Еще шесть человек скончались от коронавируса за сутки
В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще шесть человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Как стало известно, последними жертвами опасного вируса стали пенсионеры 65, 77, 74, 80, 85 и 66 лет. У всех были заболевания сердечно-сосудистой системы, а также другие сопутствующие болезни, которые привели к смерти. Общее число умерших за все время пандемии в регионе достигло 344.

Растет и количество зараженных. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 127 новых случаев инфицирования, из которых 65 зарегистрированы в Ростове.

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