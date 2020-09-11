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В Ростовской области от коронавируса скончались семь пациентов

В Ростовской области от коронавируса скончались семь пациентов
Фото: bakdar.org
В Ростовской области медики зафиксировали ещё 7 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 15 сентября.

Жертвами опасного вируса стали жители Дона в возрасте от 69 до 80 лет. Так, за последние сутки скончались две женщины и пятеро мужчин. Помимо COVID-19 у всех умерших диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями и другие хронические болезни.

В общей сложности, за весь период пандемии на Дону жертвами коронавируса стали 410 человек.

Напомним, 15 сентября в Ростове зафиксировали вспышку заболевших COVID-19. У 129 человек подтвердили наличие опасного вируса в организме. За последние два месяца это рекордное число случаев заражения.

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