Еще 15 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

В Ростовской области еще 15 человек скончались от коронавируса. По состоянию на 1 февраля, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 2655 человек.По данным регионального правительства, шесть женщин, 58, 62, 63, 80, 82, 83 лет, и девять мужчин – 58, 62, 66, 71, 72, 73, 78, 82, 84 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания, которые способствовали тяжелому течению коронавируса.Как правило, именно пожилые люди становятся жертвами опасного вируса. У них есть хронические заболевания, из-за которых они не могут справиться с болезнью. Однако есть среди умерших в регионе и дети. За все время пандемии в реестре умерших числится 12-летний ребенок с неврологическим заболеванием.Выросло и количество подтвержденных случаев инфицирования в регионе. За сутки в Ростовской области еще 372 человека заболели COVID-19. Нарастающим итогом всего за весь период диагноз подтвердился у 64067 дончан.