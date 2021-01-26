В Ростовской области от коронавируса скончались еще 24 человека

От коронавируса скончались еще 24 жителя Ростовской области. За сутки с 27 по 28 января из жизни ушли 10 мужчин, болевших COVID-19. Самому младшему из них было 32 года, а самому пожилому - 85. Также не стало 14 женщин в возрасте от 43 до 94 лет. Как сообщили в правительстве региона, всего за период пандемии вирус забрал жизни 2 586 жителей.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 375 человек, а общее число с начала пандемии достигло 62 568. У молодых людей обычно болезнь протекает бессимптомно, а вот дончанам пенсионного возраста приходится намного тяжелее. Это связано с хроническими заболеваниями, которые усугубляет коронавирус. Зачастую это сахарный диабет, астма, гипертония, а также сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и заболевания легких.Напомним, в Ростовской области проводится вакцинация от опасного вируса. Все желающие могут записаться на прививку в ближайшее медучреждение (в отдаленных населенных пунктах - в ЦРБ). Однако людям, болеющим коронавирусом или недавно переболевшим, можно вакцинироваться только через полгода. Детям до 18 лет, беременным и женщинам, кормящим грудью, а также людям с аллергией на компоненты вакцины прививку делать запрещено.