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От коронавируса скончались еще 27 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 27 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус забрал жизни 27 человек. С 29 по 30 декабря от инфекции скончались 11 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и 16 мужчин от 34 до 82 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, сообщили в региональном правительстве.

По числу смертей от COVID-19 Ростовская область остается на четвертом месте в стране (2 033 человека), уступая лишь огромным муниципалитетам. По информации портала стопкоронавирус.рф, в лидирующую тройку неизменно входят Москва (11 136 человек), Санкт-Петербург (7 610 человек) и Московская область (2 881 человек).

Растет и количество заболевших дончан. За сутки диагноз подтвердился у 385 человек, а общее число инфицированных с начала пандемии достигло 51 264 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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