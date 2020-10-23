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В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 207 человек

В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 207 человек
В Ростовской области количество выздоровевших от коронавируса превысило 23 тысячи человек. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.

За последние 24 часа с инфекцией справились 207 человек. Всего от коронавируса вылечились 23 172 пациента.

Число зараженных также продолжает расти. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 306 человек. Общее количество заболевших составило 28 746 дончан.

Кроме того, от опасной инфекции скончались 745 человек, из которых 11 - за прошедшие сутки. Это шесть мужчин в возрасте от 57 до 86 лет и пять женщин от 60 лет до 81 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Как правило, к ним относятся сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные, гипертонические, сахарный диабет, астма и заболевания легких.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19 коронавирус в Ростовской области коронавирус на Дону

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