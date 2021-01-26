В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 419 человек

С начала пандемии медики вылечили от коронавируса 52 040 жителей Ростовской области. Из них 419 выздоровели за сутки с 27 по 28 января.При этом количество инфицированных не уменьшается. Специалисты выявили 62 568 случаев заражения за период пандемии, в том числе 375 - за прошедшие 24 часа. Большинство новых заболевших - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.В стационарах получают лечение 2 419 пациентов с коронавирусом. Из них 217 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Увеличилось и количество смертей от COVID-19. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 24 человек. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии скончались 2 586 пациентов ковидных госпиталей.