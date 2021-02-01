Медики вылечили от коронавируса еще 429 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели 54 152 человека, что составляет 84% всех случаев заражения. За сутки с 1 по 2 февраля болезнь побороли 429 человек.Растет и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 370 дончан. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 64 437 человек. По информации портала стопкоронавирус.рф, в настоящее время в регионе болеют 7 608 человек. У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно.В стационарах получают лечение 2 303 пациента, среди которых 199 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни девяти женщин и 13 мужчин. Как сообщили в правительстве области, всего за период пандемии скончались 2 677 пациентов ковидных госпиталей.