В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 387 человек

Медики вылечили от коронавируса еще 387 жителей Ростовской области. По данным на 22 октября, всего за период пандемии опасную болезнь побороли 126 989 человек.В стационарах получают лечение 4 872 человека. Всего в донском регионе развернуто 5 159 коечных мест, из которых 140 появились за последние несколько дней. Сейчас ковидные госпитали заполнены на 94%.К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 человека. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Люди получают кислород с помощью специальных трубок, которые вставляют в трахеи. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.Еще 368 человек снабжают кислородом через маски и мундштуки. Эти пациенты находятся в сознании и могут самостоятельно двигаться и дышать.