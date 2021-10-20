Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 387 человек

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 387 человек
Медики вылечили от коронавируса еще 387 жителей Ростовской области. По данным на 22 октября, всего за период пандемии опасную болезнь побороли 126 989 человек.

В стационарах получают лечение 4 872 человека. Всего в донском регионе развернуто 5 159 коечных мест, из которых 140 появились за последние несколько дней. Сейчас ковидные госпитали заполнены на 94%.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 человека. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Люди получают кислород с помощью специальных трубок, которые вставляют в трахеи. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.

Еще 368 человек снабжают кислородом через маски и мундштуки. Эти пациенты находятся в сознании и могут самостоятельно двигаться и дышать.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.