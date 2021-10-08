От коронавируса выздоровели еще 358 человек в Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 358 человек. По данным на 11 октября, всего с начала пандемии опасную инфекцию побороли 123 748 жителей региона.Стационарное лечение получают 4 595 человек. Еще 355 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород через мундштуки и маски.Кроме того, на ИВЛ находятся 48 человек в тяжелом состоянии. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно. Медики снабжают их кислородом с помощью специальных трубок. Как правило, в таких случаях людей вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.