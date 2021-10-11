На Дону от коронавируса вылечили еще 367 человек

В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 11 по 12 октября опасную инфекцию побороли 367 человек. Всего за период пандемии выздоровели 124 115 человек.В стационарах лечение получают 4 612 пациентов. Как сообщили в региональном правительстве, еще 53 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ и получают кислород с помощью специальных трубок. Как правило, их вводят в медикаментозный наркоз, чтобы те не испытывали боль или дискомфорт.Еще 368 человек подключены к неинвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород через маски и мундштуки. При этом такие пациенты могут самостоятельно передвигаться.