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На Дону от коронавируса вылечили еще 367 человек

На Дону от коронавируса вылечили еще 367 человек
В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 11 по 12 октября опасную инфекцию побороли 367 человек. Всего за период пандемии выздоровели 124 115 человек.

В стационарах лечение получают 4 612 пациентов. Как сообщили в региональном правительстве, еще 53 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ и получают кислород с помощью специальных трубок. Как правило, их вводят в медикаментозный наркоз, чтобы те не испытывали боль или дискомфорт.

Еще 368 человек подключены к неинвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород через маски и мундштуки. При этом такие пациенты могут самостоятельно передвигаться.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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