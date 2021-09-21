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В Ростовской области от COVID-19 скончались 28 человек за сутки

В Ростовской области от COVID-19 скончались 28 человек за сутки
В Ростовской области число умерших от коронавируса пополнили еще 28 человек. За сутки с 22 по 23 сентября не стало 11 женщин в возрасте от 44 до 84 лет и 17 мужчин - от 48 до 84 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугублял COVID-19.

Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 469 жителей донского региона. Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 135 235 человек.

По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако побороть опасную инфекцию удалось не всем. За период пандемии патологоанатомы зарегистрировали 6 616 случаев летального исхода среди людей, болевших коронавирусом.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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