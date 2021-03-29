В Ростовской области от коронавируса скончались 24 человека за сутки

В Ростовской области растет число умерших пациентов с коронавирусом. За сутки с 30 по 31 марта инфекция забрала жизни 24 человек. Скончались 11 мужчин в возрасте от 59 до 86 лет и 13 женщин от 57 до 89 лет. Всего за период пандемии зарегистрировано 3 577 случаев летального исхода среди людей с COVID-19.За последние 24 часа диагноз подтвердился у 239 жителей донского региона. С начала пандемии вирус обнаружили у 80 836 дончан. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.Как правило, болезнь протекает в легкой форме, но у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями COVID-19 может вызвать осложнения. Особенно тяжело инфекцию переносят дончане с астмой, гипертонией, сахарным диабетом, а также аутоиммунными, онкологическими, сердечно-сосудистыми и заболеваниями легких.