Еще 16 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

В Ростовской области число умерших от коронавируса пополнили 16 человек. За сутки с 17 по 18 мая скончались восемь женщин в возрасте от 70 до 88 лет и восемь мужчин - от 50 лет до 91 года. Всего с начала пандемии специалисты зафиксировали 4 253 случая летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. Большинство из них - люди старше 60 лет. Такая тенденция связана с ослаблением иммунитета и хроническими заболеваниями у дончан преклонного возраста.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 200 жителей донского региона. В основном (более трети случаев) вирус распространяется среди людей в возрасте от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии диагноз подхватили 91 735 человек, сообщили в областном правительстве.