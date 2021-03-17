На Дону от COVID-19 выздоровели еще 270 человек

В Ростовской области за сутки медики вылечили 270 человек, болевших коронавирусом. С начала пандемии инфекцию побороли 69 457 человек.По состоянию на 19 марта в регионе болеют 5 122 жителя. Из них 1 691 получает лечение в стационарах, остальные - амбулаторно. В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключены 144 пациента.Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 242 человек, а общее количество достигло 77 948 дончан. Из них 3 369 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть вирус. За прошедшие сутки не стало 12 человек: восьми женщин в возрасте от 56 до 89 лет и четверых мужчин от 67 до 87 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.