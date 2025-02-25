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В Ростовской области обновят парк пригородных электричек

В Ростовской области обновят парк пригородных электричек

В Ростовской области намерены обновить парк электропоездов, курсирующих в пригородном сообщении. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ОАО «РЖД».

В 2025 году Российские железные дороги намереваются приобрести 37 составов для пригородных перевозок (228 вагонов в сумме) и передать их пригородным компаниям, работающим в различных регионах РФ.

Пресс-служба РЖД сообщает о планах по закупке одного электропоезда ЭП2ДМ (6 вагонов), восемнадцати поездов ЭП3Д (106 вагонов), семнадцати поездов серий ЭС104 и ЭС105 «Финист» (100 вагонов) и одного дизель-поезда ДП2Д (6 вагонов). Также планируется пополнить пригородные поезда с локомотивной тягой десятью новыми пассажирскими вагонами.

Предполагается, что новые составы будут обслуживать пригородные маршруты в Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областях, а также в Приморском и Алтайском краях и Республиках Башкортостан и Дагестан.
Фото: Donday
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