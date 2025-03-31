В Ростовской области обнаружили погребения I века нашей эры

Фото: «Донское наследие»

В Ростовской области при проведении работ по строительству водопровода, соединяющего дельту Дона с ДНР, археологи сделали важное открытие – захоронения, относящиеся к I веку н.э. Об этом сообщили в организации «Донское наследие».В процессе прокладки водопроводных сетей из донской дельты в направлении ДНР специалисты-археологи выявили погребения, датируемые первым столетием нашей эры. По мнению экспертов, эта находка является частью некрополя античного города Танаис.Особенность древнего комплекса заключается в необычном погребальном обряде: тела умерших размещались в деревянных сооружениях, имитирующих лодки. Обнаруженные артефакты – оружие, драгоценности и различные керамические изделия – указывают на высокий достаток, социальный статус и этническую принадлежность похороненных.Сосуд-унгвентарий, предположительно, применялся для хранения благовоний и ароматических масел. Чаши, покрытые красным лаком, использовались в качестве праздничной посуды для питья, а на одном из экземпляров сохранилась маркировка мастера.На одной из чаш была обнаружена процарапанная надпись, позволившая выдвинуть гипотезу об имени владельца – Друс.Кувшин-лагинос, содержавший дорогое вино, вероятно, являлся ценным даром.