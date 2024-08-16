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В Ростовской области археологи обнаружили древнее захоронение, относящееся к бронзовому веку. Находки были обнаружены специалистами ещё 19 июля в Астаховском поселении.Команда из 10 человек два года занималась поисками древних раскопок. И только летом 2024 года в хуторах Березовом и Молодежном на месте кургана «Березовый-IX» нашли останки, относящиеся к эпохе средней и поздней бронзы, то есть примерно 2000–3000 лет до нашей эры. Многие из находок являются элементами катакомбной культуры.- В процессе работ было найдено 12 погребений бронзового века, - рассказывает археолог Андрей Скоробогатов, который нашел древнее захоронение. - В могилах древних людей также обнаружили керамическую посуду и бронзовые ножи.Когда все работы будут закончены, археологические находки отправятся в специализированную лабораторию для более детального изучения. После этого они будут переданы на государственное хранение.Артефакты передадут для исследования в музейный комплекс Каменского района.