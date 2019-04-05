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Захоронение с амулетами и бусами нашли археологи в Азове

Захоронение с амулетами и бусами нашли археологи в Азове

Могилу с богатым инвентарём обнаружили археологи в Азове. В захоронении жителя античного Азака находились медные браслеты, амулеты из меди и египетского фаянса, а также золотостеклянные бусы. Об этом 8 апреля рассказали в Азовском музее-заповеднике.

По словам заведующего отделом археологии Андрея Масловского, интерес для учёных представляет не погребальный инвентарь в данном погребении, а место, где оно было расположено.
- Захоронение находилось к востоку от Большой Кирсановой балки. Казалось бы, логично предположить, что балка — это граница и античного, и средневекового могильников. Но нет, античные захоронения тянутся и к востоку от неё. При том, что к западу некрополь практически не распространяется, - отметил Андрей Масловский.

Кроме погребения, за пределами древнего города археологи нашли фрагменты амфор, которые датируются первыми веками нашей эры. По словам специалистов, в месте, где им попалась керамика, могли находиться пашни или сенокосы. Также не исключено, что здесь располагались временные стоянки кочевников.

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