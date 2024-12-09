В Ростовской области новогодние ели за год подорожали на 12%

Фото: DonDay

В Ростовской области за год стоимость на новогодние елки увеличилась на 12%. О подорожании сообщает издание DonDay.Самыми бюджетными хвойными деревьями на рынке остаются сосны и ели. В Ростове метровое дерево в среднем продают от 1000 рублей. Самой дорогой новогодней красавицей является голубая ель. Метр обойдется покупателям до 5000 рублей.Речь идет только об ориентировочных ценах. На деле же они могут оказаться гораздо выше. При этом повышение ожидается примерно за неделю до 31 декабря.