Баранина и молочные продукты в Ростове остаются самыми дорогими в регионе

Донская столица продолжает лидировать по стоимости продуктов в Ростовской области. О ценах на основные товары продуктовой корзины региона рассказали в Ростовском отделении Росстата.По-прежнему в Ростове дороже всего мясная продукция. Например, килограмм баранины в донской столице стоит 419 рублей. Стоимость выше на 46 рублей, чем в Миллерово, где самая низкая цена. Полукопченая и вареная колбасы также самые дорогие в Ростове. Их стоимость колеблется в пределах 369 и 460 рублей соответственно, что выше на 10 рублей, чем в Сальске, где самая низкая цена.Остаётся самой дорогой и ростовская молочка. За килограмм жирного творога ростовчанам придется отдать 344 рубля, а вот жителям Шахт - на 22 рубля меньше, всего 320 рублей. Сычужные сыры также самые дорогие именно в Ростове. Их стоимость составляет порядка 547 рублей, что на 25 рублей дороже, чем в Миллерово.На остальные товары продуктовой корзины в Ростове также наблюдается цена выше, чем в других городах. Например, соль в Ростове продают на 3 рубля дороже, чем в Волгодонске, - 14 рублей. За пачку вермишели ростовчане отдают 84 рубля в среднем, а вот в Шахтах на ту же продукцию стоимость на 9 рублей ниже.Есть в Ростове товары с самой низкой ценой по региону - это свинина. За килограмм мяса ростовчане отдают примерно 265 рублей, что на 6 рублей меньше, чем в Волгодонске. Десять куриных яиц в Ростове стоят 79 рублей, в то время как жители Миллерово покупают их за 84.