В Ростовской области несовершеннолетнего осудили на пять лет за убийство в драке

Сальский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении несовершеннолетнего Даниила Гладкого. Его обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия случилась 12 августа прошлого года в сквере поселка Конезавод имени Буденного. По версии следствия, в тот день между ним и его знакомым произошел конфликт. Гладкий решил поздороваться с приятелем, но тот был негативно настроен. Он ударил его рукой в грудь, и завязалась драка. Несовершеннолетний начал наносить многочисленные удары обидчику по голове и туловищу. У пострадавшего зафиксировали кровоподтеки в области левого глаза, ссадины на животе, а также разрыв селезенки с кровоизлиянием в брюшную полость. От полученных травм он скончался на месте.

Свою вину несовершеннолетний в суде не признал.

- Судом Гладкий признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии, - сообщили в пресс-службе судов РО.

Пока приговор не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru
