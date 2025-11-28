Фото: Дондей

В Ростове три района частично остались без отопления. Об этом сообщает региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.Коммунальная проблема возникла утром 28 ноября. Из-за дефектов на теплотрассах в Ворошиловском, Советском и Кировском районах без тепла остался 51 многоквартирный дом.Временно отключено теплоснабжение в 15 многоквартирных домах, расположенных между улицами Комарова и Добровольского. Также без тепла остались 15 домов в Советском районе, ограниченных проспектом Коммунистическим и улицей 2-й Краснодарской, 80/3.И 21 многоквартирный дом остались без тепла в границах Варфоломеева, Соколова, Чехова.Устранить дефекты планируют до конца текущего дня.