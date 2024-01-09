В Ростове женщину осудили на восемь лет колонии за убийство знакомого

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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении 64-летней женщины. Ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, трагедия случилась в августе 2023 года. В тот день 64-летняя женщина выпивала дома на проспекте Ленина со своим знакомым. В какой-то момент между приятелями возникла словесная перепалка. Женщина схватила нож и ударила им обидчика в область туловища.Вскоре злоумышленницу задержали правоохранители. На допросе она признала свою вину. Как выяснилось, она уже была судима за подобное преступление в 2015 году.В СУ СК по Ростовской области добавили, что ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.