На Дону размер земельного сертификата для многодетных семей вырастет до 912 тысяч рублей
В Ростовской области размер земельного сертификата для многодетных семей вырастет на 50% уже с января следующего года. Об этом сообщили на 26-м внеочередном заседании регионального Заксобрания.

Ранее размер земельного сертификата составлял 600,4 тысячи рублей. На заседании донские депутаты приняли поправки, предусматривающие с 1 января 2026 года увеличение размера земельного сертификата сразу на 50%, то есть до 912,2 тысячи рублей.

- Это очень важное решение для многодетных семей. Речь идет не об индексации земельного сертификата. С учетом индексации за пять лет действия этой нормы сумма сертификата выросла примерно с 467 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Индексация учитывалась и ранее. Но дело в том, что рост цен на рынке недвижимости значительно опережает темпы инфляции. Поэтому глава региона Юрий Борисович Слюсарь принял решение ощутимо увеличить размер земельного сертификата. Это решение мы всецело поддержали, – прокомментировал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Кроме того, депутаты приняли закон, предусматривающий в следующем году индексацию социальных выплат. Это ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается взамен бесплатного проезда труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области; выплата семьям, имеющим детей с фенилкетонурией, на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания, а также вырос размер социального пособия на погребение.

Александр Валентинович подчеркнул, что все изменения вступят в законную силу с 1 января 2026 года.
Фото: ЗС РО.
