Фото: Дондей

Птицефабрика в Ростовской области оказалась на грани закрытия из-за долгов. Региональное министерство сельского хозяйства выразило опасение на счет сложного финансового положения предприятия в Белокалитвинском районе.По данным Минсельхоза региона, предприятие оказалось в критическом состоянии из-за ошибок в управлении и просчётов собственников. В 2023 году руководство компании сменилось. С 2025 года начались финансовые трудности, о чём свидетельствуют административные дела в картотеке арбитражного суда.Ведомство следит за сложившейся ситуацией и предпринимает шаги для её разрешения. Вмешательство Минсельхоза позволило погасить задолженность по заработной плате, однако финансовое состояние предприятия остается нестабильным, и массовый падеж птицы усугубил ситуацию. Под угрозой находятся около полумиллиона птиц и рабочие места для двухсот сотрудников.Параллельно ведется работа с банком-кредитором для поиска инвестора и обсуждения возможности восстановления поголовья.