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В Ростовской области женщина забила приятеля палкой

В Ростовской области женщина забила приятеля палкой
В Азовском районе Ростовской области 42-летняя женщина забила мужчину палкой. Ее обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Жуткая трагедия случилась в ночь на 21 декабря 2023 года. В тот день женщина выпивала со своим 43-летним приятелем дома, в поселке Койсуг. В какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Когда градус ударил в голову, жительница набросилась на обидчика с деревянной палкой. Она несколько раз ударила его по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Правоохранители задержали местную жительницу. В ходе допроса она полностью признала свою вину. В отношении нее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По уголовному делу выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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