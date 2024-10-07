В Ростовской области осудили мужчину, забившего до смерти знакомого

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В Ростовской области вынесли приговор в отношении мужчины, забившего до смерти знакомого. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Судом установлено, что в апреле 2023 года мужчина находился в гостях у 38-летнего знакомого в поселке Гвардейском Матвеево-Курганского района. Он выпил спиртного, и между приятелями завязалась словесная перепалка, которая переросла в серьезный конфликт. В какой-то момент местный житель набросился на обидчика и начал его избивать. Он несколько раз ударил его ногами и руками по телу и голове. От полученных травм знакомый скончался спустя некоторое время.Местного жителя задержали полицейские. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.- Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в прокуратуре по Ростовской области.