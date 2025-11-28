Новости
Еще четыре беспилотника уничтожили над Ростовской областью 28 ноября

Еще четыре беспилотника уничтожили над Ростовской областью 28 ноября. Данные предоставили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку с 8:00 до 13:00.

Информации о последствиях на земле не поступало.

Всего над регионами страны в этот период были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов. Также два БПЛА перехватили над территорией Республики Северная Осетия – Алания. И один БПЛА уничтожили над Брянской областью.
Фото: Дондей
