Поправки в областной бюджет на текущий год внесли депутаты Дона

Фото: ЗС РО.

На 26-м (внеочередном) заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли поправки в областной бюджет на текущий год. По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, для пересмотра бюджета региона на этот год было несколько причин.- Во-первых, в конце прошлого года проект финансового документа формировался по прогнозным показателям доходов регионального бюджета, которые предоставляет Правительству Управление федерального налоговой службы по Ростовской области. К концу третьего квартала налоговые органы скорректировали в сторону уменьшения прогноз собираемости налоговых доходов. Прежде всего, налога на прибыль организаций по итогам финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков региона. Как мы видим текущую динамику, прогнозы сокращения подтверждаются. Объем этих сокращений применительно к общему объему расходов областного бюджета не значительный, но применительно к завершению финансового года он имеет существенное значение. Во-вторых, мы приняли решение не привлекать коммерческий кредит в связи с высоким уровнем процентной ставки. С учетом сочетания двух этих факторов потребовалась корректировка расходной части областного бюджета до конца 2025 года, – отметил Александр Валентинович.По распоряжению губернатора Ростовской области, с 30 октября некоторые государственные расходы уже сокращены. Также было решено отложить строительство и ремонт бюджетных учреждений, которые планировалось начать в 2025 году, но еще не состоялись конкурсные процедуры или не определился подрядчик. Эти средства учтены в корректировке бюджета этого года. В итоге расходная часть областного бюджета на текущий год будет сокращена на 20,3 миллиарда рублей и составит 355,5 миллиарда рублей.Александр Ищенко отметил, что это решение касается только оставшейся части финансового года. По его мнению, уменьшение расходов областного бюджета является ответственным и рациональным шагом областных властей в текущей экономической ситуации.При этом, происходит увеличение расходов на социальные выплаты, по большей части, на оплату труда.- Все, что касается выплат непосредственно людям, ни одна статья бюджета не сокращается. Наоборот, мы добавляем сегодня еще 500 млн рублей на социальные выплаты в связи с ростом числа их получателей. Также в 2025 году на объекты капитального ремонта и капитального строительства, которые будут завершены в текущем году, выделяются дополнительные средства за счет перераспределения, – отметил спикер донского парламента.В результате корректировки областного бюджета предусматривается и выделение дополнительных средств на завершение работ по ряду объектов. Например, средства выделят на завершение капитального ремонта здания Гигантовской участковой больницы в Сальском районе и участковой больницы в селе Средний Егорлык Целинского района, на финансирование капитального ремонта системы отопления здания Шептуховского сельского дома культуры в Чертковском районе, на завершение строительства здания многофункционального молодежного центра в г. Белая Калитва.Еще один важный объект, который волнует каждого жителя донской столицы, это реконструкция ливневой канализации в Ростове. На его реализацию сейчас предусмотрены 1,5 миллиардов рублей.Таким образом, мы видим, что областной бюджет перераспределяется с точки зрения рационального использования тех средств, которые имеются сегодня в распоряжении областных органов власти, – заключил Александр Валентинович.