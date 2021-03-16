В Ростовской области неизвестные избили бейсбольной битой 70-летнего фермера

В Ростовской области 70-летний фермер попал в больницу с серьезными травмами после нападения неизвестных. Происшествие случилось 17 марта на улице Степана Разина в станице Вешенской.В редакцию обратился житель станицы. Он рассказал, что его пожилой отец Михаил Павлов стал жертвой нападения. Неизвестные в черных медицинских масках подкараулили пенсионера возле дома.- Отец успел только открыть дверь своей машины. Ему в лицо брызнули из баллончика, после чего стали избивать бейсбольной битой, - рассказал сын пострадавшего. - Если бы не мать, которая услышала крики и выбежала на улицу, все могло бы завершиться печально.Испугавшись, злоумышленники сбежали с места преступления. Пожилой мужчина пытался их догнать, но из-за травм не смог схватить негодяев. Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу. Сейчас он находится в стационаре. Сын пенсионера написал заявление в полицию, чтобы найти негодяев и восстановить справедливость. По его мнению, нападение может быть связано с фермерской деятельностью отца.В региональном МВД подтвердили факт нападения на пожилого мужчину и сообщили, что сейчас идет розыск подозреваемых.