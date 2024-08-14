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В Ростовской области назначены семь новых судей

В Ростовской области назначены семь новых судей
По указу президента России в Ростовской области назначены новые судьи. Информацию об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Таким образом, судьей Аксайского районного суда назначена Елена Коломийцева, судьей Донецкого городского суда стал Павел Лазаренко, а Зерноградского районного суда – Мария Лаврушина. Кроме того, судьями Пролетарского районного суда стали Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина, а Сальского районного суда – Ольга Золотухина, Шахтинского городского суда – Анна Дуденкова.

Добавим, что ранее председателем Железнодорожного районного суда Ростова стал Игорь Сологуб. В течение шести лет он будет выполнять свои обязанности.
Фото: Rostov.ru
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