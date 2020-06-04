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Четырёх судей назначил президент в Ростовской области

Четырёх судей назначил президент в Ростовской области
Четверо судей получили назначения в Ростовской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 8 июня.

В Ростовском областном суде назначены Андрей Вервекин и Алексей Говорун. До сих пор Андрей Вервекин работал в Ворошиловском районном суде Ростова, а Алексей Говорун - в Новошахтинске.

Также судьей Аксайского районного суда стал Мерген Чимидов. Ранее он был судьей Усть-Донецкого районного суда. Должность судьи Батайского городского суда заняла Наталья Картавик. До этого она работала помощником судьи судебной коллегии по рассмотрению гражданских дел в кассационной инстанции Ростовского областного суда.

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