Четырёх судей назначил президент в Ростовской области

Четверо судей получили назначения в Ростовской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 8 июня.В Ростовском областном суде назначены Андрей Вервекин и Алексей Говорун. До сих пор Андрей Вервекин работал в Ворошиловском районном суде Ростова, а Алексей Говорун - в Новошахтинске.Также судьей Аксайского районного суда стал Мерген Чимидов. Ранее он был судьей Усть-Донецкого районного суда. Должность судьи Батайского городского суда заняла Наталья Картавик. До этого она работала помощником судьи судебной коллегии по рассмотрению гражданских дел в кассационной инстанции Ростовского областного суда.