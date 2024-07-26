Президент назначил семь судей в Ростовской области

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Указом президента в Ростовской области назначены семь судей. Соответствующий документ глава государства подписал 22 июля.Полномочиями в Ростовском областном суде наделили сразу двух женщин — Инну Кузьмину и Оксану Бобровских. Ранее они работали в Ростове-на-Дону. Первая — в Октябрьском районном суде, а вторая — в Советском районном суде.Кадровые изменения коснулись Азовского городского суда. Там судьей назначили Виталия Булгакова. Новочеркасский городской суд пополнил Александр Пушкин.Судьей Ленинского районного суда Ростова стала Виктория Розовская. В Пролетарский районный суд региона назначен Евгений Карташов, а в Семикаракорский — Наталия Галимуллина.Ранее были назначены председатели Донецкого городского суда Ростовской области и Сальского районного суда.