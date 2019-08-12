Президент назначил судью и председателя суда в Ростовской области



Глава государства назначил судью Ворошиловского суда Ростова-на-Дону и председателя Шолоховского районного суда. Указ президент подписал 12 августа.



На должность судьи Ворошиловского суда Ростова, согласно документу, выбрана Наталья Калашникова. Начала свою карьеру судьи она еще в 2004 году. До 2007-го Калашникова трудилась на посту мирового судьи судебного участка № 6 Новочеркасска, а потом перешла в районный суд города. С 2017-го и по настоящее время Калашникова была председателем Новочеркасского районного суда.



Новым председателем Шолоховского районного суда стал Сергей Романов. Ранее он трудился здесь судьей. Согласно указу новый пост Романов будет занимать на протяжении шести лет.