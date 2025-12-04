В Ростовской области на торги за 100 млн выставили право аренды земель «Шахты Ростовской»

Фото: Торги России

В Ростовской области объявлены торги по сдаче в аренду земель, принадлежавших «Шахте Ростовской», общей стоимостью 100,1 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе размещена на специализированном портале Торги России.Предметом торгов является право аренды участка земли площадью 32 502 квадратных метра. Особенностью участка является наличие угольного шлама, объем которого оценивается в 154 000 тонн (угольный шлам представляет собой отходы угледобычи и обогащения).Заявки на участие в торгах принимаются до 14 января 2026 года. Итоги аукциона будут объявлены 15 января 2026 года. Начальная стоимость лота составляет 111,2 миллиона рублей.Стоит отметить, что это уже повторная попытка сдать земли в аренду. Первая попытка, также с начальной ценой в 111,2 миллиона рублей, провалилась из-за отсутствия участников. В этот раз стоимость была снижена на 10,1 миллиона рублей.История «Шахты Ростовской» берет свое начало в 1953 году, когда она являлась частью объединения «Гуковуголь». В 2017 году предприятие было зарегистрировано как ООО «Шахта Ростовская».Компания просуществовала семь лет. В декабре 2024 года организация была признана банкротом из-за задолженности, превышающей 300 миллионов рублей. С этого момента имущество шахты регулярно выставляется на аукцион.