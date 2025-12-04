В Ростовской области на торги за 100 млн выставили право аренды земель «Шахты Ростовской»
В Ростовской области объявлены торги по сдаче в аренду земель, принадлежавших «Шахте Ростовской», общей стоимостью 100,1 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе размещена на специализированном портале Торги России.
Предметом торгов является право аренды участка земли площадью 32 502 квадратных метра. Особенностью участка является наличие угольного шлама, объем которого оценивается в 154 000 тонн (угольный шлам представляет собой отходы угледобычи и обогащения).
Заявки на участие в торгах принимаются до 14 января 2026 года. Итоги аукциона будут объявлены 15 января 2026 года. Начальная стоимость лота составляет 111,2 миллиона рублей.
Стоит отметить, что это уже повторная попытка сдать земли в аренду. Первая попытка, также с начальной ценой в 111,2 миллиона рублей, провалилась из-за отсутствия участников. В этот раз стоимость была снижена на 10,1 миллиона рублей.
История «Шахты Ростовской» берет свое начало в 1953 году, когда она являлась частью объединения «Гуковуголь». В 2017 году предприятие было зарегистрировано как ООО «Шахта Ростовская».
Компания просуществовала семь лет. В декабре 2024 года организация была признана банкротом из-за задолженности, превышающей 300 миллионов рублей. С этого момента имущество шахты регулярно выставляется на аукцион.