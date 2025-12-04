На Дону в ночь на 4 декабря объявили угрозу применения беспилотников

Фото: РСЧС

Вечером 4 декабря в Ростовской области граждан предупредили о вероятной атаке дронов. Около 21:00 система оповещения о чрезвычайных ситуациях в регионе разослала соответствующие уведомления жителям.Населению рекомендовали укрыться от открытого пространства в помещениях или безопасных зонах, а также посоветовали держаться подальше от окон.Важно отметить, что минувшей ночью была предотвращена попытка нападения с применением шестнадцати беспилотников над территорией пяти районов области.