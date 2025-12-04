Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону в ночь на 4 декабря объявили угрозу применения беспилотников

На Дону в ночь на 4 декабря объявили угрозу применения беспилотников

Вечером 4 декабря в Ростовской области граждан предупредили о вероятной атаке дронов. Около 21:00 система оповещения о чрезвычайных ситуациях в регионе разослала соответствующие уведомления жителям.

Населению рекомендовали укрыться от открытого пространства в помещениях или безопасных зонах, а также посоветовали держаться подальше от окон.

Важно отметить, что минувшей ночью была предотвращена попытка нападения с применением шестнадцати беспилотников над территорией пяти районов области.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.