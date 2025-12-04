Юрий Слюсарь рассказал как решается проблема с очередями на автобусы в часы пик

Фото: Donday

В прямом эфире 4 декабря губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь, отвечает на вопросы, поступившие от жителей региона. Одним из первых и наиболее острых стал вопрос транспортной доступности, как в Ростове-на-Дону, так и по всей области.Глава региона детально осветил шаги, которые предпринимаются для улучшения транспортной обстановки в донской столице.-Проблема общественного транспорта беспокоит всех жителей области, включая и тех, кто проживает за пределами Ростова. Главная причина неудобств – критическая нехватка водительского состава, что напрямую сказывается на количестве автобусов, обслуживающих маршруты: из наличных 900 единиц транспорта на линию выходит чуть более 500, – пояснил Юрий Слюсарь.В дополнение к этому, на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, например, на маршруте №71 "Центральный рынок – мкр. Левенцовский", планируют ввести в эксплуатацию автобусы особо большой вместимости, так называемые "гармошки".Для урегулирования ситуации администрация города заключила дополнительные договоренности с каждым из перевозчиков, увеличив штрафные санкции за невыход автобусов на маршрут в три раза. Предполагается, что благодаря введенным мерам к середине 2026 года процент выпуска общественного транспорта на маршруты увеличится с текущих 55% до 90% и выше.