Центральную часть парка «Дружба» в Ростове благоустроят к 2026 году

Вопрос о состоянии парка «Дружба» беспокоит ростовчан, и они адресовали его губернатору Юрию Слюсарю в ходе прямой линии. Глава области поделился планами по улучшению парковых зон на 2026 год.Реконструкция центральной части парка «Дружба», расположенного в Северном жилом массиве, должна быть закончена к 2026 году. Предыдущий проект обновления оказался неуспешным и повлек за собой возбуждение уголовных дел. Новый проект предполагает существенное увеличение зеленых территорий – почти на 9 000 квадратных метров.Озеленение покроет почти три четверти площади парка. «Примерно 70% парка будет занято зелеными насаждениями. Никакого лишнего камня или асфальта – только растения и места для релаксации», – отметил Юрий Слюсарь. Было сохранено 1 800 существующих деревьев и запланирована посадка еще 1 200. Работы в центральной части парка, с выходом к набережной и экопарку на противоположной стороне, планируется завершить к 2026 году.Затем начнется обновление входной зоны с фонтаном и лестничными каскадами, а также территории, примыкающей к улице Бодрой. Совокупная стоимость реконструкции оценивается приблизительно в 1,4 миллиарда рублей.