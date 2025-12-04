В Ростове сняли фитосанитарный карантинный режим по калифорнийской щитовке

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону сняты ограничения, введенные ранее из-за распространения калифорнийской щитовки. Об этом сообщили представители областного отделения Россельхознадзора.Впервые данный вредоносный паразит был выявлен в 2011 году. Тогда же был установлен фитосанитарный карантин на территории 609 га. В 2012 и 2021 годах, в зависимости от динамики распространения вредителя, границы карантинной зоны пересматривались компетентными органами. Спустя 14 лет, в связи с отсутствием новых случаев заражения, карантинные меры были отменены.Калифорнийская щитовка является опасным вредителем, негативно влияющим на сельскохозяйственное производство, в частности на плодовые деревья. Этот паразит повреждает более 270 видов растений, принадлежащих к 85 различным семействам. Наиболее подвержены заражению яблони, груши, абрикосы, айва, вишни, боярышник, грецкие орехи, миндаль, персики, сливы, черешни, а также некоторые декоративные культуры, такие как акация, сирень, ива, кизил, липа, тополь, розы и хмель.