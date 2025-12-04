- Мы провели голосование. Приняло участие порядка 1600 человек. Выбирали между елями и соснами, которые там изначально посажены. Были вырублены сосны. Большинство проголосовали за них, которые исторически там были. Мы не в праве оспаривать решение, - сообщил Юрий Слюсарь.



Фото: Соцсети

В Новочеркасске на месте вырубленных сосен на Платовском посадят 29 деревьев. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Громкий скандал из-за вырубки насаждений на главной улице города случился в середине октября. На проспекте Платовском спилили целую аллею елей (на участке до улицы Московская до площади Ермака) в рамках благоустройства территории. Оказалось, что по документам деревья были признаны аварийными и подлежащим сносу. Но стволы оказались здоровыми, и об сразу сообщили обеспокоенные жители. В результате бывший глава Новочеркасска Юрий Лысенко был задержан по обвинению в получении взятки. А глава донского региона ввел запрет на вырубку высоких деревьев без его личного разрешения.При выезде на место происшествия глава пообещал горожанам провести компенсационную высадку полномеров. Но жители так и остались в неведение, когда будет выполнено данное обещание. Возможность задать тревожащий вопрос у них появилась на прямом эфире с губернатором 4 декабря.Также по словам специалистов Ботанического сада ЮФУ, сосны имеют больший шанс на приживаемость и к донскому климату они предрасположены.Губернатор подчеркнул, что власти определились с питомником, откуда будут взяты новые насаждения. К новому году глава пообещал провести высадку 29 компенсационных деревьев.