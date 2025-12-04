Двое приятелей во время ссоры забили до смерти своего знакомого

Фото: Нейросеть

В Ростовской области ссора между мужчинами обернулась гибелью одного из них. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета.Согласно предварительной версии следствия, днем 23 ноября 18-летний и 16-летний подростки разработали план нападения на мужчину. Встретив его, они начали словесный спор, который быстро перешёл в драку. По имеющимся сведениям, жертве наносились удары руками и ногами. После столкновения все участники покинули место происшествия.Несколько дней спустя мужчина скончался из-за полученных травм. Подростки, подозреваемые в причинении смертельных повреждений, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из задержанных заключён под стражу в СИЗО, а второй находится под домашним арестом.Против них возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего. Если их вина будет доказана в суде, им может грозить лишение свободы сроком до пятнадцати лет.