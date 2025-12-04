Двое приятелей во время ссоры забили до смерти своего знакомого
В Ростовской области ссора между мужчинами обернулась гибелью одного из них. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета.
Согласно предварительной версии следствия, днем 23 ноября 18-летний и 16-летний подростки разработали план нападения на мужчину. Встретив его, они начали словесный спор, который быстро перешёл в драку. По имеющимся сведениям, жертве наносились удары руками и ногами. После столкновения все участники покинули место происшествия.
Несколько дней спустя мужчина скончался из-за полученных травм. Подростки, подозреваемые в причинении смертельных повреждений, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из задержанных заключён под стражу в СИЗО, а второй находится под домашним арестом.
Против них возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего. Если их вина будет доказана в суде, им может грозить лишение свободы сроком до пятнадцати лет.