В Ростовской области перед судом предстанет 33-летний мужчина за убийство и кражи

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области будут судить 33-летнего жителя Азова за серию преступлений. Его обвиняют по статьям: «Уклонение от административного надзора», «Покушение на грабеж, «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и «Убийство».По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина выпивал с двумя знакомыми в квартире на улице Таганрогской. В какой-то момент он с ними поругался и начал вести себя неадекватно. Местный житель набросился на приятелей и ударил их бутылками по голове. В результате один из потерпевших скончался, а второй получил легкий вред здоровью. Затем мужчина похитил имущество на сумму более чем 100 тысяч рублей, банковскую карту с деньгами и скрылся.33-летнего мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.- Установлено, что злоумышленник причастен к совершению нескольких эпизодов краж и покушении на грабеж на территории Азова, а также в уклонении от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы,- сообщили в СУ СК по Ростовской области.Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения.