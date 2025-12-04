Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 68-летняя женщина пострадала в аварии

В Ростовской области 68-летняя женщина пострадала в аварии
В городе Шахты Ростовской области 68-летняя женщина пострадала в аварии. Происшествие случилось 4 декабря на перекрестке улиц Советской и проспекта Чернокозова.

По предварительным данным, 29-летняя девушка за рулем «Мерседес С230» двигалась по автодороге около 14:30. При повороте налево на зеленый сигнал светофора она не пропустила на пешеходе 68-ленюю женщину. Она попала под колеса авто.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.