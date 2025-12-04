В Ростовской области 68-летняя женщина пострадала в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области 68-летняя женщина пострадала в аварии. Происшествие случилось 4 декабря на перекрестке улиц Советской и проспекта Чернокозова.По предварительным данным, 29-летняя девушка за рулем «Мерседес С230» двигалась по автодороге около 14:30. При повороте налево на зеленый сигнал светофора она не пропустила на пешеходе 68-ленюю женщину. Она попала под колеса авто.Как сообщили в региональной госавтоинспекции, пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.