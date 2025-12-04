Новости
Режим ЧС из-за атаки БПЛА сняли в Первомайском районе донской столицы

В Ростове отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в Первомайском районе. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. Решение об отмене вступило в силу сегодня, 4 декабря, после того как были ликвидированы все последствия инцидента, вызванного атакой беспилотников.

Напомним, происшествие случилось 2 ноября. В результате инцидента был поврежден металлический ангар и выбиты стекла в окнах детского сада № 276, который находится в Первомайском районе донской столицы. К счастью, никто из жителей не пострадал. После случившегося в районе был введен режим ЧС.

По словам градоначальника, решение об отмене режима чрезвычайной ситуации связано с полным завершением всех необходимых мероприятий по устранению последствий инцидента, произошедшего 2 ноября 2025 года.

Восстановительные работы в многоквартирных домах, пострадавших от падения БПЛА, завершены, и жителям выплачены все положенные компенсации.
Фото: ДонДей
