Погибли сын с отцом: в Ростовской области вынесли приговор водителю, который спровоцировал смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Егорлыкский районный суд Ростовской области вынес приговор по делу об аварии, в которой погибли отец и его сын-подросток. Виновным признан 50-летний водитель грузовика.Как следует из материалов дела, трагедия произошла 21 декабря 2024 года на трассе Ростов – Ставрополь. Алексей Б. управлял фургоном Mercedes-Benz Vito. Несмотря на светлое время суток и сухую дорогу, мужчину одолели усталость и сон. В районе 80-го километра он потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения. На пути оказался Renault Fluence, в котором находились мужчина с женой и сыном. Произошло жесткое столкновение. От полученных травм на месте скончались 34-летний водитель и его 14-летний сын. Женщина-пассажир, мать погибшего подростка, выжила, но была срочно доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями.Судмедэкспертиза констатировала, что оба погибших получили несовместимые с жизнью травмы. У отца была зафиксирована тяжелейшая черепно-мозговая травма, переломы, повреждения внутренних органов. Подросток также скончался от множественных переломов черепа и разрывов органов.Возбудили дело, подсудимый полностью признал вину. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: раскаяние, помощь следствию, принесенные извинения семье погибших. Кроме того, у Алексея на иждивении - престарелые родители-инвалиды.Первоначально суд назначил виновнику ДТП срок в один год и 8 месяцев лишения свободы. Однако окончательно мера наказания была изменена: мужчине назначили принудительные работы (15% заработка уйдёт государству). В качестве дополнительной меры его лишили водительских прав на срок 1,5 года.